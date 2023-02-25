كاميرا توثق لحظة مواجهة بين شرطي وتمساح ضخم.. شاهد ما حدث

2023/02/25 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات كاميرا مثبتة على الجسم وأخرى رصدتها طائرة مروحية من الجو تم نشرها حديثًا، كيف واجه أحد ضباط شرطة ميامي ديد تمساحًا ضخمًا عندما عثر عليه داخل أحد الأحياء السكنية في مقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تصارع مع المفترس الذي يتراوح طوله ما بين 6 إلى 7 أقدام.

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