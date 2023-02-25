2023/02/25 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازدحامات خانقة تشل حركة السير في بغداد..



صور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازدحامات خانقة تشل حركة السير في بغداد.. صور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازدحامات خانقة تشل حركة السير في بغداد.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).