2023/02/25 | 13:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: على طريق مكافحة تهريب الدولار، يدعو مكتب مكافحة غسيل الاموال في...

ظهرت المقالة غسيل الدولار في العقارات يلهب أسعارها بالعراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غسيل الدولار في العقارات يلهب أسعارها بالعراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غسيل الدولار في العقارات يلهب أسعارها بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).