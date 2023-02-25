النزاهة تتحدث عن تلاعب وتزوير واختلاس وعروض وهميَّة في دوائر كربلاء

2023/02/25 | 13:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة، السبت، تنفيذ ملاكاتها في كربلاء عمليَّات...

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