النزاهة تضبط متهمين بالتلاعب والاختلاس والتزوير في كربلاء

2023/02/25 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ ملاكاتها في كربلاء نفَّذت (8) عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ واختلاسٍ وعروضٍ وهميَّةٍ في عددٍ من دوائر المُحافظة، أسفرت عن ضبط (5) مُتَّهمين.

وذكرت الدائرة في بيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء نفَّذ عمليَّات ضبطٍ في دوائر البلديَّة والبريد والتسجيل العقاريّ والصحَّة ومُديريَّة الشرطة والمصرف الزراعيّ التعاونيّ، ففي دائرة بلديَّة الحر تمَّ ضبط (1279) إضبارة معاملةٍ لتخصيص أراضٍ لعددٍ من الشرائح في المحافظة، من بينهم مُوظفو البلديَّة الذين تمَّ تخصيص قطع أراضٍ لهم بناءً على مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّة بلديَّة المُحافظة، إذ أسفرت العمليَّة عن ضبط مُتَّهمين اثنين، أحدهما مُوظَّفٌ في البلديَّة تسلَّم مبلغ (4,5) ملايين دينار من المُتَّهم الثاني؛ لقاء تخصيص قطعة أرضٍ له خلافاً للضوابط.

وأضافت انه "وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، كشفت عن اختلاس (1,215,000,000) مليار دينارٍ من قبل كلٍّ من مسؤول مقلع "أبو غار" والمُشرف عليه والمسؤول عن البيع، لافتةً إلى أنَّ المذكورين قاموا بتزوير (10,000) دبلك باسم قسم الأملاك في مُحافظ المثنى؛ لغرض بيع منتجات المقلع واختلاس الأموال وعدم تسليمها إلى الشركة العامَّـة للصناعات الإنشائيَّـة، إذ تمَّت إحالة القضيَّة إلى المحكمة المُختصَّة.

وأشارت الى إنَّه تمَّ "رصد تلاعبٍ في معاملة قرضٍ زراعيٍّ بقيمة (600,000,000) مليون دينارٍ تمَّ منحه لأحد الأشخاص، لافتةً إلى أنَّ التلاعب حصل في مُديريَّة زراعة كربلاء والمصرف الزراعيّ التعاونيّ في المُحافظة من خلال منح القرض بضمانة عقارٍ عائدٍ لأحد المواطنين دون علمه ومُوافقته، أمَّا في مُديريَّة شرطة المُحافظة فقد تمَّ ضبط عقد تجهيز (6) مفارز كلاب بوليسيَّة للكشف عن المُتفجّرات والمُخدّرات بعد قيام المُديريَّة بإبرام عقدٍ مع شركةٍ وهميَّةٍ غير مُسجّلةٍ في دائرة تسجيل الشركات بعروضٍ وهميَّـةٍ بلغت كلفتها (82,800,000) مليون دينار.

وأوضحت أنَّ "فريق عمل المكتب تحرَّك صوب دائرة صحَّة المُحافظة - مدينة الإمام الحسين الطبيَّة بعد أن أثبتت أعمال التحرّي والتدقيق حصول تزويرٍ في مُعاملة شراء موادّ طبيَّة بموجب وصل شراءٍ مُزوَّرٍ، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ التلاعب بتواريخ وتواقيع أعضاء لجان المُشتريات واعتدال الأسعار واستلام المواد وتواريخ كتب الاعتذار، وإصدار أوامر إداريَّـةٍ بتأليف لجان المُشتريات دون تحديد فترة عملها".

وفي قسم بريد وتوفير كربلاء، تمَّ خلال عمليَّتين مُنفصلتين ضبط ثلاثةٍ من المُوظَّفين؛ لقيامهم بالتلاعب واختلاس قرابة (20) مليون دينارٍ من حسابات المواطنين ووصولات القبض، أمَّا في دائرة التسجيل العقاريّ الأولى فقد تمَّ رصد قيام بعض المُوظَّفين بالتلاعب في صفحة السجل العقاري لأحد العقارات في المدينة، وشطب اسم أحد الأشخاص، الذي يملك أسهماً في العقار.

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