قيادي بالحرس الثوري الإيراني: قادرون على استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد 2000 كيلومتر

2023/02/25 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أنّ "إيران قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية من على بعد 2000 كيلومتر"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، السبت.

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