2023/02/25 | 14:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UccP2AO-DwU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. حكومة إقليم كوردستان تواصل أعمال ترميم وتوسعة كنيسة الأرمن) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. حكومة إقليم كوردستان تواصل أعمال ترميم وتوسعة كنيسة الأرمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).