زلزال جديد يضرب وسط تركيا

2023/02/25 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة هز وسط تركيا اليوم السبت.

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