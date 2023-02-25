السوداني يوجه بعقد اجتماعات متواصلة بين الاتحادات والنقابات والجهات الحكومية القطاعية

2023/02/25 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بعقد اجتماعات متواصلة بين الاتحادات والنقابات والجهات الحكومية القطاعية لتنضيج الأفكار التي تخص البرامج والمشاريع.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقاه / […]

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