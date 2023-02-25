2023/02/25 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اجاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على سؤال وجه إلى مكتبه من قبل أحد الأشخاص حول إنتاج المسلسل التلفزيوني “معاوية” والأخر “أبو لؤلؤة الفيروزي، اليوم السبت.وقال الصدر، في تغريدة عبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد معاوية..



الصدر يجيب على سؤال بشأن إنتاج مسلسل “أبو لؤلؤة الفيروزي” المركز الخبري الوطني.

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