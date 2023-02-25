2023/02/25 | 14:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم السبت، عدد الاسر المنجزة ضمن حملة البحث الاجتماعي خلال شهر.وذكر مدير المركز الاعلامي في الوزارة نجم العقابي، لوكالة ايرث نيوز، ان “حملة البحث الاجتماعي ما تزال مستمرة وهناك تكثيف للجهود في عدد من المحافظات باعتبارها الاكثر فقرا”.واضاف “يوم غد ستكون هناك عمليات استطلاع وتكثيف […]

ظهرت المقالة العمل تعلن عبر “ايرث نيوز” عدد الاسر المنجزة ضمن البحث الاجتماعي خلال شهر أولاً على ايرث نيوز.

ظهرت المقالة العمل تعلن عبر “ايرث نيوز” عدد الاسر المنجزة ضمن البحث الاجتماعي خلال شهر أولاً على ايرث نيوز.

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