شاهد بالفيديو.. قصص وحكايا شابات عراقيات وجدن أنفسهن في السجون ليواجهن الحياة من خلف القضبان

2023/02/25 | 14:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gUE33YnIplo

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