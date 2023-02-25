2023/02/25 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kqW0Yz7H17s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سهل نينوى.. مهرجان اللغة السريانية الرابع احتفاء بيوم اللغة الأم في بغديدا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سهل نينوى.. مهرجان اللغة السريانية الرابع احتفاء بيوم اللغة الأم في بغديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).