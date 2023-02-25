2023/02/25 | 14:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VMo_pX6PDnY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيادي الصدري حاكم الزاملي يعيد نشر موقف المرجعية ضد الدائرة الواحدة والقائمة المغلقة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيادي الصدري حاكم الزاملي يعيد نشر موقف المرجعية ضد الدائرة الواحدة والقائمة المغلقة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).