زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية نيغدا جنوبي تركيا

2023/02/25 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ

التركية، السبت، إن زلزالا بقوة 5.3 درجة

على مقياس ريختر هز ولاية نيغدا جنوبي

البلاد.

وقالت الهيئة، ان "الزلزال الجديد وقع

عند الساعة 13:27 ..



وكان مركزه منطقة (بور)

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