2023/02/25 | 14:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بارساء اليات تمكن الاتحادات والنقابات من دعم العمل الحكومي لأجل المواطن أولاً على المسلة.

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