تغطية زلزال شرق المتوسط.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا

2023/02/25 | 14:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: السبت 25 شباط 2023 زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا...

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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا أولاً على المسلة.

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