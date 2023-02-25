"في انتظار قاضي السماء".. أول تعليق من مرتضى منصور على الحكم بحبسه ورفض طعنه

2023/02/25 | 14:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، على قرار محكمة النقض المصرية، السبت، برفض طعنه وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

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