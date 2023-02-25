الفتح: نجاح العراق في إعادة سوريا لمحيطها العربي يبين مكانة العراق ودوره في المنطقة

2023/02/25 | 14:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البداوي, السبت، نجاح العراق في إعادة سوريا لمحيطها العربي بعد مشاركتها في مؤتمر البرلمانات العربية ببغداد، مبينا ان المحور الدبلوماسي العراقي بات لاعبا أساسيا في المنطقة.وقال البلداوي ان “العراق نجح بشكل كبير في … Readmore

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