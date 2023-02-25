الخارجية العراقية: إجلاء 127 مواطنا عراقيا من المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال في تركيا

2023/02/25 | 14:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية العراقية، إجلاء 127 مواطنا عراقيا من المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال المدمر في تركيا.ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم السبت، إلى استقرار حالة المصابين العراقيين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات التركية جراء الزلزال.… Readmore

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