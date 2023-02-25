الرئيس الامريكي: واشنطن لن تزود اوكرانيا بطائرات أف-16 ولا توجد أدلة على تزويد الصين روسيا بالاسلحة

2023/02/25 | 14:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن أن تقوم بلاده بتزويد أوكرانيا في الوقت الراهن بطائرات حربية من طراز “إف-16” (F-16)، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أدلة على تزويد الصين روسيا بالأسلحة.وفي مقابلة أجرتها معه قناة “إيه بي سي … Readmore

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