العراق يمنع بث مسلسلي “معاوية” و”ابو لؤلؤة”

2023/02/25 | 14:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، منع بث مسلسلي “معاوية” و”ابو لؤلؤة”.

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