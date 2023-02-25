السوداني يوجه بعقد اجتماعات متواصلة بين الاتحادات والنقابات

2023/02/25 | 14:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشر مكتب رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، تفاصيل الجلسة الأولى للّجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بيان أن الأخير “ترأس اليوم، الجلسة الأولى للّجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، التي تأسست بموجب قوانين خاصة، وبناءً على توجيهات خلال الاجتماع الذي عقده مع الاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية في شهر تشرين الثاني العام المنصرم، لما تمثله من خبرات تدعم العمل الحكومي”.

وأضاف البيان، أن “الجلسة شهدت بحث الآليات الكفيلة بدعم الاتحادات والنقابات للقيام بدورها وأداء مهامّها المرجوّة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت أوراق عمل قدمها عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، إلى “رؤية الحكومة في أهمية التنسيق مع الاتحادات والنقابات، كونها تمثل الوزارات الظل والظهير الساند والداعم لخطط الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي في محاور الإصلاح والتنمية وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد”.

ووجّه السوداني، بـ”عقد اجتماعات متواصلة بين الاتحادات والنقابات، والجهات الحكومية القطاعية لتنضيج الأفكار التي تخص البرامج والمشاريع، بهدف عرض ما يلزم منها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.

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