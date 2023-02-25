نجوم عالميون يوجهون رسالة “حب” للأوكرانيين في الذكرى الأولى للغزو الروسي

2023/02/25 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممثلان جوليا روبرتس ومات دايمون يشاركان في حفل استقبال في واشنطن في 4 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب/ارشيف ساول لوب كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – وجه أكثر من 30 نجماً، من بينهم جوليا روبرتس وباربرا سترايسند ومات ديمون، رسالة “حب” إلى أوكرانيا، في مقطع مصور نُشر الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى […]

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