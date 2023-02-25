الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة مفخخة قادمة من سوريا

2023/02/25 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة لطائرة مسيرة تحلّق فوق مركز مراقبة على الحدود الأردنية السورية في 17 شباط/فبراير 2022 التقطت خلال جولة نظمها الجيش الأردني لوسائل الإعلام © ا ف ب خليل مزرعاوي عمان (أ ف ب) – أعلن الجيش الأردني في بيان إن قوات حرس الحدود أسقطت السبت طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية […]

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