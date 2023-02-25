القوات الامنية تعلن تفاصيل اعتقال

2023/02/25 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب

الشعب لمكافحة الإجرام، اليوم السبت،

أن مفارزها تمكنت من القاء القبض على

المجرم الملقب بـ "أبو طبر" لارتكابه

جريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها في

منطقة سبع قصور ش

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