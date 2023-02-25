2023/02/25 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

السبت، ضبط متهمين بالتلاعب والاختلاس

والتزوير في كربلاء، مشيرة الى ضبط

عملية اختلاس قرابة ملياري دينار في عدد

من دوائر المحافظة، وضبط عقد وهمي

لتجهيز مفارز كلاب بول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عملية اختلاس قرابة ملياري دينار في عدد من دوائر كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عملية اختلاس قرابة ملياري دينار في عدد من دوائر كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).