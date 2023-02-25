الصدر يعلق على اعمال فنية رمضانية: معاوية وابو لؤلؤة لايمثلان السنة والشيعة

2023/02/25 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، على سؤال وجه إلى مكتبه من قبل أحد الأشخاص حول إنتاج المسلسل التلفزيوني "معاوية" والأخر "أبو لؤلؤة الفيروزي" حيث سيتم عرضهما في شهر رمضان المبارك.

وقال الصدر، في اجابته التي نشرها المكتب الإعلامي وتلقتها (بغداد اليوم)، إن "مثل هؤلاء يحسبون انهم يحسنون صنعا..



الا ساء ما يفعلون فكلا المسلسلين (معاوية) و (أبو لؤلؤة) باطل ومثير للفتنة، وليس من اخلاق الشيعة الامامية ان نرد على الخطيئة والذنب بخطيئة وذنب مماثل، ولحل هذه التوجهات المؤججة للطائفية يجب ان تمنع، كما ويجب اسكات الأصوات الشاذة التي هي انكر من صوت الحمير، والتي تصدر غالبا من لندن وبعض القنوات التي تدعي الدفاع عن المذهب وهي معروفة لدى القارئ".

وأضاف: "عموما فلا معاوية يمثل السنة ولا أبو لؤلؤة يمثل الشيعة".

وهذا نص الاجابة:

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى عدم بث مسلسل درامي عن سيرة "معاوية بن أبي سفيان".

وقال الصدر، في تغريده له "أرى من الأجدر والأفضل، بل المتعيّن..



أن تتراجع قناة الـ"ام بي سي" عن بث مسلسل درامي بخصوص "معاوية"، فهو رأس الفتنة الطائفية، وأول من سن سب الصحافة وأول من خرج عن إمام زمانه وشق صف الوحدة الإسلامية..



وأول من قتل الصحابة".

واعتبر الصدر أن "بث مثل هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية الشقيقة"، قائلًا إنه "لا داعي لجرح مشاعر إخوتكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

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