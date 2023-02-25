شرطة الديوانية تعلن القبض على 4 مطلوبين ومخالفين



شرطة الديوانية تعلن القبض على 4 مطلوبين ومخالفين
2023/02/25 | 15:20 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرطة الديوانية تعلن القبض على 4 مطلوبين ومخالفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/25 | 15:20.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تعلن القبض على 4 مطلوبين ومخالفين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تعلن القبض على 4 مطلوبين ومخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).



واصل القراءة على المورد نيوز