هيئة الإعلام والاتصالات تمنع بث مسلسلي معاوية وابو لؤلؤة

2023/02/25 | 15:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: هيئة الإعلام والاتصالات تمنع بث مسلسلي “معاوية” و”ابو لؤلؤة”.فيما استجابت...

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