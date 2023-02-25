رومانيا.. القبض على

2023/02/25 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

اعتقلت السلطات الرومانية، اليوم الجمعة، محمد إبراهيم بزي أحد أبرز ممولي حزب الله اللبناني، حسب ما أعلنته واشنطن.

واعتقل بزي، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية منذ 2018، لدى وصوله إلى مطار بوخاريست.

ويحمل بزي، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية.

وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي ساهم بجمع ملايين الدولارات لصالح حزب الله على مدى سنوات.

وقال المدعي العام الأميركي في بروكلين بريون بيس: "اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون"، مضيفاً أن "اعتقاله اليوم يبرهن أن بزي كان مخطئاً".

وسيتم ترحيل بزي، بالإضافة لمواطن لبناني آخر يدعى طلال شاهين ويبلغ من العمر 78 عاماً، من رومانيا إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن محمد إبراهيم بزي هو ممول رئيس بحزب الله اللبناني، حيث قدم ملايين الدولارات لها عبر أنشطة تجارية.



ويدير بزي أعمالا تجارية في دول عدة مثل بلجيكا ولبنان والعراق وفي غرب إفريقيا، ويملك أو يسيطر على شركات جميعها معاقبة أميركيا.

وقد صنفته الخزانة الأميركية إرهابيا عالميا في 17 مايو 2018 بموجب أمر تنفيذي رقم 13224.

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