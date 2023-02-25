وزير الداخلية يوجه بمعاقبة ضابط إطلق العـيارات النارية بمناسبة العامة

2023/02/25 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، اليوم السبت،بمعاقبة ضابط إطلق العـيارات النارية في إحدى المناسبات العامة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “الشمري وجه بمعاقبة وإتخاذ […]

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