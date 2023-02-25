2023/02/25 | 15:42 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناتا “MBC العراق” و “الشعائر” تستجيبان لتوجيه هيئة الإعلام والاتصالات بعدم بث أية أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/25 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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