ماذا تفعل امرأة بمفردها على

2023/02/25 | 15:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت جوليا مانكا في فندق على جزيرة يديره مجرمون مدانون، عام 2011، قصدتها بحثًا عن استراحة مريحة.وقد أحبت التجربة كثيرا ، فهي تعيش الآن هناك بشكل دائم، وهي المرأة الوحيدة على جزيرة يقطنها السجناء من الذكور.

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