راضي شنيشل يستدعي مدافع أتلانتا لصفوف المنتخب الأولمبي

2023/02/25 | 15:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم راضي شنيشل، استدعاء مدافع نادي أتلانتا الإيطالي مصطفى عمران لصفوف فريقه في بطولة الدوحة الدولية.وقال شنيشل لـ”ايرث نيوز”، “سمنح الفرصة للاعبين ومغتربين جدد لتمثيل المنتخب الأولمبي في بطولة الدوحة الدولية”.وأضاف “خاطبنا مدافع أتلانتا اللاعب مصطفى عمران كي يتواجد معنا في بطولة الدوحة وسنخاطب إدارة فريقه […]

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