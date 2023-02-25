أفغانستان: مصرع انتحاري خلال تنفيذ هجوم خارج بنك

2023/02/25 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع تفجير انتحاري اليوم السبت، خارج أحد بنوك مدينة فايز أباد، عاصمة إقليم بدخشان الأفغاني.

وقال مدير إدارة الإعلام والثقافة الإقليمية، معاز الدين أحمدي، إنه جرى استهداف الانتحاري قبل أن يصل إلى الحشد الموجود أمام البنك.

وأضاف أحمدي “فيما عدا منفذ الهجوم، لم يصب أحدا بجروح خطيرة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، على الفور.

وكان أحد مسؤولي الأمن البارزين بالإقليم قتل، وحارساه الشخصيان، في ديسمير (كانون الأول) في تفجير سيارة أعلنت داعش المسؤولية عنه.

وعقب عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، كثف تنظيم داعش هجماته في أنحاء البلاد، والتي استهدفت بالأساس الأقليات الدينية وأعضاء طالبان وكذلك المراكز الدبلوماسية الأجنبية.

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