1440  ساعة سيقضيها متهم في السجن بسبب “ساعة”

2023/02/25 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيقضي رجل في الخمسين من عمره عقوبة السجن لمدة 1440 ساعة، أي ما يعادل شهرين، وذلك بعد محاولته سرقة ساعة غالية الثمن قيمتها 8 آلاف و969 درهماً.

ودانت المحكمة الابتدائية في دبي الرجل بتهمة “الشروع في سرقة الساعة من منطقة السوق الحرة في مطار دبي الدولي، لكن جريمته خاب أثرها بسبب إلقاء القبض عليه من قبل حارس الأمن”.

خبأها في كيس

ووفقاً لتفاصيل القضية، فإن الرجل وصل إلى المطار قادماً من دولة آسيوية ثم توجه إلى السوق الحرة لشراء بعض الأغراض، لكنه شاهد الساعة الثمينة فخبأها في كيس بحوزته، وحاول الخروج بها إلا أن موظف الأمن ضبطه

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