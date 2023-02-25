نقابة الأطباء البيطريين: أغلب الأوبئة والأمراض من أصل حيواني والصحة العامة في البلاد مهددة

2023/02/25 | 16:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نقابة الأطباء البيطريين، اليوم السبت، إن الصحة العامة في البلاد مهددة، في ظل التناقص الكبير بأعداد الملاكات البيطرية، فيما أوضحت أنَّ أغلب الأوبئة والأمراض من أصل حيواني.وذكر النقيب الدكتور عبد الفتاح الشيخ كاظم، أن “قانون التدرج الطبي البيطري … Readmore

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