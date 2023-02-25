ادارة الكوارث التركية تصدر حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر

2023/02/25 | 16:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) إن عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44 ألفا و218 قتيلا، وذلك في ولايات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهاتاي وكليس وملاطية وإيلازيغ.وبإضافة … Readmore

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