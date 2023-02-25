الاتحاد الأفريقي يندد بمواقف

2023/02/25 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الاتحاد الأفريقي تونس وحثها على تجنب "خطاب الكراهية العنصري" بعد أن أمر الرئيس التونسي قيس سعيد بطرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، قائلا إن الهجرة مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لبلاده.

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