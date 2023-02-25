تصريح جديد لأمانة بغداد بشأن تمليك الأراضي الزراعية

2023/02/25 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت، استمرار أعمال توسعة الطرق وتقليص الجزرات الوسطية لتقليل الزحامات، فيما أكدت أنه لن تكون هناك كتلة كونكريتية في العاصمة خلال الصيف المقبل.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "قيادة عمليات بغداد هي المسؤولة عن رفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق، وهناك تعاون بين الأمانة وقيادة عمليات بغداد بهذا الشأن"، مؤكداً أنه "خلال الصيف المقبل لن تكون هناك أي كتلة كونكريتية في بغداد".

وأضاف الربيعي، أن "دوائر الطرق والمشاريع مستمرة في توسعة الطرق وتقليص الجزرات الوسطية في شرق وغرب القناة والكرادة ومناطق أخرى في جانب الرصافة، وفي منطقة المنصور ومناطق أخرى في جانب الكرخ، وهي ضمن المشاريع الاستراتيجية لتقليل الزحامات".

وبشأن تطويب الأراضي الزراعية، أكد الربيعي، أن "جميع الأراضي المشمولة بقرار التطويب هي أراض زراعية مملوكة للدولة"، لافتاً إلى أن "أمانة بغداد مستمرة في منح السندات لساكنيها، وتعمل منذ شهرين على جرد وفرز وترتيب الأراضي لإنجاز العمل ضمن المهلة التي منحها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بواقع 90 يوماً لتنفيذ الأمر".

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