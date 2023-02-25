2023/02/25 | 16:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعاقب ضابطاً قام بتصرفات غير قانونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/25 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعاقب ضابطاً قام بتصرفات غير قانونية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعاقب ضابطاً قام بتصرفات غير قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).