غائم مصحوب بالأمطار.. طقس العراق الأسبوع الحالي

2023/02/25 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار

في المنطقة الشمالية غداً.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس يوم غد الاحد

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