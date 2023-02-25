بينهم امرأتان.. اعتقال ستة مطلوبين بـ

2023/02/25 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، القبض على ستة مطلوبين بالإرهاب

في محافظة الانبار وكركوك والنجف.

وذكرت الخلية في بيان، ان "وكالة

الاستخبارات في محافظة الانبار تمكنت

من القاء القبض على عصابة مك

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