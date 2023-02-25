وزير الداخلية يوجه باحتجاز ضابط اطلق العيارات النارية بمناسبة عامة

2023/02/25 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بمعاقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ضابط قام بإطلاق العيارات النارية بمناسبة عامة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الشمري وجه، الجهات المختصة في الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة عميد ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتصرفات غير قانونية بعيدة عن القواعد والسلوك المهني للمؤسسة الأمنية من بينها القيام بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات العامة".

وأضاف البيان "حيث وجه الوزير بمعاقبة الضابط ادارياً (احتجاز ثكنة) وإتخاذ الإجراءات الأخرى بحقه".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مقطعا فيديويا لضابط برتبة عميد وهو يطلق العيارات النارية في مناسبة عامة.

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