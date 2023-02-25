2023/02/25 | 16:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r2ff6wM7FkI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجلسة الثانية لاعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجلسة الثانية لاعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).