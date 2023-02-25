الحلبوسي يعلن تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا

2023/02/25 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس اتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي ، اليوم السبت، تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا.

وقال الحلبوسي في كلمة له ، خلال مؤتمر اتحاد البرلمان العربي انه “سيتم تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا”، مؤكدا “نجدد رفضنا القاطع لجميع أشكال التطرف”.واضاف الحلبوسي ان “تحديات المشهد العربي تزداد تعقيداً”، لافتا الى “نطالب بزيادة التعاون والتنسيق الإقليمي لإنهاء آفة الإرهاب”.واكد “أهمية تعزيز أسس العمل العربي المشترك كما نشدد على أهمية استمرار الحوارات بين الأشقاء”.وتابع ” ندين بأقصى العبارات حرق المصحف الشريف و نشدد على رفض أي فكر يدعو للكراهية والإقصاء

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