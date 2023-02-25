2023/02/25 | 16:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: بالفيديو..جفاف نهر دجلة في محافظة ميسان حيث قاع النهر ظاهر...

ظهرت المقالة شاهد..



جفاف نهر دجلة في ميسان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. جفاف نهر دجلة في ميسان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. جفاف نهر دجلة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).