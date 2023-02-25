"احتجاز ثكنة".. الداخلية تصدر عقوبة بحق ضابط قام بتصرفات غير قانونية

2023/02/25 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بمعاقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ضابط قام بتصرفات غير قانونية".

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