الحلبوسي يشكل وفداً من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا

2023/02/25 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا.وقال الحلبوسي في كلمة له خلال البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي،وتابعه/ المرمز الخبري الوطني/ إنه […]

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